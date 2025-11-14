Bingöl'de firari 4 hükümlü yakalandı
Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 4 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Düzenlenen operasyonlarda bazı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 4 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
