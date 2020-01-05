Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

24 Ekim 2013 tarihinde, Resmi Gazete’de “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” yayımlandı. Yönetmelik gereğince tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan 2015 ve üstü model araçların, kısaca “ADR” olarak adlandırılan “Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması”na uygun üretilmesi hükme bağlandı.

2014 model ve öncesi araçlar, “eski araç” statüsüne alındı ve bu araçlara “Tehlikeli Madde Taşıyan Eski Araç ve Üst Yapıların Muayene ve Belgelendirmeleri Hakkında Yönerge” ile özel muayene kriterleri geliştirildi.

Böylece, ADR ölçütlerini karşılayamayan ancak ekonomik ömrünü de tamamlamamış tankerlere, ilgili yönerge hükümlerini karşılamaları kaydıyla ülke içinde (ya da ADR’ye taraf olmayan ülkelerde) taşımacılık faaliyetlerini sürdürme olanağı sunuldu.

İŞTE O SÜRELER

Bu araçlara, mevzuatta öngörülen işlemleri yapmaları için modeline göre tanınan süreler şöyle:

-2014 model taşıtlar için 1 Temmuz 2017’ye kadar,

-2013 model taşıtlar için 31 Aralık 2017’ye kadar,

-2012 model taşıtlar için 1 Temmuz 2018’e kadar,

-2009-2011 model taşıtlar için 31 Aralık 2018’e kadar,

-2005-2008 model taşıtlar için 1 Temmuz 2019’a kadar,

-2004 ve öncesi model taşıtlar için 31 Aralık 2019’a kadar süre tanındı.

Ulaştırma Bakanlığı, bu arada boş durmadı. İşletme Yetki Belgesi verilen muayene merkezlerine ilave olarak TSE’nin talebi üzerine Araç Kontrol Merkezleri ve bazı tank üretici firmaları geçici olarak yetkilendirdi.

Halen, 31 muayene merkezi ile 31 Aralık 2020 yılına kadar geçici olarak muayene işlemleri için yetkilendirilmiş 9 tank üretici firma ve 52 Araç Kontrol Merkezi, 69 şehir ve 92 noktada bu konuda hizmet veriyor.

BİNLERCE TANKER GEREKLİ ADIMI ATMADI

Ancak, aracına ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi alan araç sayısı sınırlı kaldı. 30 bin dolayında araçtan yalnızca yüzde 30’unun, bu işlemleri tamamladığı belirtildi. Kalan, araçların zorunlu tamiratı/tadilatı ve muayeneleri yaptırmadıkları belirtildi.

YENİ SİSTEM VE SÜRE

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin ardından Resmi Gazete’de “24 Nisan 2019’da “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik”, yeniden yayımlandı. Cezalık duruma düşen 2011-2014 model araçları da kapsayacak şekilde tüm eski araçlara, 31 Aralık 2019 yılına kadar ilave süre verildi. Bu süre de doldu. Ancak, söz konusu araç sahipleri öngörülen sürede gerekli adımı yine atmadı.

SON ŞANS VE EK SÜRE

Binlerce tankerin, trafikten çekilmesi, faaliyetlerine son vermesi gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, son kez devreye girdi. Buna göre ADR/Taşıt Uygunluk Belgesini almayan eski araçların bu durumları fenni muayenelerde “ağır kusur” olarak kabul edilecek. Böylece, ADR uygulaması 1 Temmuz 2020’de hayata geçirilecek. Bakanlık, ilgili tüm birimleri uyardı.

Kaynaklar, “Dolayısıyla, söz konusu araçlar 1 Temmuz 2020 tarihine kadar faaliyetlerini sürdürebilecekler” diye konuştu.