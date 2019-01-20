- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
"Aşk cesaret ister" sözünün canlı örneği Pradyumna Kumar Mahanandia, 1949 yılında Hindistan'ın küçük bir köyünde "ayrıcalıklı" olarak dünyaya geldi. Ona ayrıcalıklı dememizin sebebi de kendisine söylenen bir kehanetten kaynaklanıyor.
Mahanandia, bir astroloğun kehanetine göre uzak bir ülkede yaşayan, müzisyen, Boğa burcu ve ormanı olan bir kadınla evlenmek için dünyaya gelmişti.
Kumar, National Geographic'e verdiği demeçte bu kehanetin gerçekleşeceğine emin gibi olduğunu söyledi. Hatta o günü dün gibi hatırlıyor Kumar... Hikaye, 17 Aralık 1975'te başlamıştı.
Kumar o zamanlar, bir sokak sanatçısıydı. Charlotte Von Schedvin adlı mavi gözlü güzel bir sarışın kadın, ona bir portresini çizmesini istedi. Kumar, Charlotte'ın mavi ve büyük gözlerinden etkilendi önce...
Ancak heyecandan mıdır yoksa onu tekrar görmek istediğinden midir bilinmez, ilk denemede yıllarca beklediği kadını düzgün bir şekilde çizemedi ve Charlotte'a bir sonraki gün tekrar gelmesini söyledi.
Charlotte tam 3 defa geldi. "İkinci gelişinde beklediğim kişinin o olduğuna emin olmuştum" diyor Kumar...
Birbirleriyle sohbet etmeye başlayınca aşık adam, Charlotte'un tıpkı kehanette söylendiği gibi Boğa burcu olduğunu, bir ormanı olduğunu ve flüt çaldığını öğrendi. Bu bilgilerden sonra Kumar artık Charlotte'ın hayatının aşkı olduğuna emindi.
40 sene önce, 19 yaşında olan Charlotte da, Kumar'ın sözlerinden etkilendi ve İsveç'e dönüşünü 2-3 hafta erteledi.
Ancak tatilini daha fazla uzatamazdı. Çift üzgün bakışlarla birbirlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Charlotte, evine döndü.
Kumar aşkıyla birlikte olmaya kararlıydı. Tam 1.5 yıl sonra sahip olduğu her şeyi sattı ve bir bisiklet aldı. Yolda tanıştığı yardımsever insanlar sayesinde yaklaşık 10 bin kilometre yol katederek Hindistan'dan İsveç'e varmayı başardı.
Charlotte ve Kumar'ın hikayesi mutlu sonla bitti ve çift evlendi.
40 yıldır mutlu mesut yaşayan çiftin 2 çocuğu var.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.