Bir garip aşk! Kehanete inandı sonra bakın ne oldu?

Hindistan’da yaşayan Pradyumna Kumar Mahanandia, yıllarca kendi için söylenen kehanete inandı ve hayatının aşkını bekledi. Ancak kehanete göre hayatının aşkı ondan binlerce kilometre uzaklıktaydı. Pradyumna Kumar Mahanandia, aşkıyla birlikte olabilmek için büyük bir risk aldı...