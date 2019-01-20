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Bir garip aşk! Kehanete inandı sonra bakın ne oldu?

Giriş: 20.01.2019 - 10:49 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Hindistan’da yaşayan Pradyumna Kumar Mahanandia, yıllarca kendi için söylenen kehanete inandı ve hayatının aşkını bekledi. Ancak kehanete göre hayatının aşkı ondan binlerce kilometre uzaklıktaydı. Pradyumna Kumar Mahanandia, aşkıyla birlikte olabilmek için büyük bir risk aldı...

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    "Aşk cesaret ister" sözünün canlı örneği Pradyumna Kumar Mahanandia, 1949 yılında Hindistan'ın küçük bir köyünde "ayrıcalıklı" olarak dünyaya geldi. Ona ayrıcalıklı dememizin sebebi de kendisine söylenen bir kehanetten kaynaklanıyor.

     

  • 2Bir garip aşk! Kehanete inandı sonra bakın ne oldu?
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    Mahanandia, bir astroloğun kehanetine göre uzak bir ülkede yaşayan, müzisyen, Boğa burcu ve ormanı olan bir kadınla evlenmek için dünyaya gelmişti.

     

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    Kumar, National Geographic'e verdiği demeçte bu kehanetin gerçekleşeceğine emin gibi olduğunu söyledi. Hatta o günü dün gibi hatırlıyor Kumar... Hikaye, 17 Aralık 1975'te başlamıştı. 

     

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    Kumar o zamanlar, bir sokak sanatçısıydı. Charlotte Von Schedvin adlı mavi gözlü güzel bir sarışın kadın, ona bir portresini çizmesini istedi. Kumar, Charlotte'ın mavi ve büyük gözlerinden etkilendi önce...

     

  • 5Bir garip aşk! Kehanete inandı sonra bakın ne oldu?
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    Ancak heyecandan mıdır yoksa onu tekrar görmek istediğinden midir bilinmez, ilk denemede yıllarca beklediği kadını düzgün bir şekilde çizemedi ve Charlotte'a bir sonraki gün tekrar gelmesini söyledi.

     

  • 6Bir garip aşk! Kehanete inandı sonra bakın ne oldu?
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    Charlotte tam 3 defa geldi. "İkinci gelişinde beklediğim kişinin o olduğuna emin olmuştum" diyor Kumar...

     

  • 7Bir garip aşk! Kehanete inandı sonra bakın ne oldu?
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    Birbirleriyle sohbet etmeye başlayınca aşık adam, Charlotte'un tıpkı kehanette söylendiği gibi Boğa burcu olduğunu, bir ormanı olduğunu ve flüt çaldığını öğrendi. Bu bilgilerden sonra Kumar artık Charlotte'ın hayatının aşkı olduğuna emindi. 

     

  • 8Bir garip aşk! Kehanete inandı sonra bakın ne oldu?
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    40 sene önce, 19 yaşında olan Charlotte da, Kumar'ın sözlerinden etkilendi ve İsveç'e dönüşünü 2-3 hafta erteledi.

     

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    Ancak tatilini daha fazla uzatamazdı. Çift üzgün bakışlarla birbirlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Charlotte, evine döndü.

     

  • 10Bir garip aşk! Kehanete inandı sonra bakın ne oldu?
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    Kumar aşkıyla birlikte olmaya kararlıydı. Tam 1.5 yıl sonra sahip olduğu her şeyi sattı ve bir bisiklet aldı. Yolda tanıştığı yardımsever insanlar sayesinde yaklaşık 10 bin kilometre yol katederek Hindistan'dan İsveç'e varmayı başardı.

     

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    Charlotte ve Kumar'ın hikayesi mutlu sonla bitti ve çift evlendi. 

     

  • 12Bir garip aşk! Kehanete inandı sonra bakın ne oldu?
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    40 yıldır mutlu mesut yaşayan çiftin 2 çocuğu var. 

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