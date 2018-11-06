Bir Umut Yeter dizisi dün akşam 5. son bölümü ile Kanal D ekranlarına geldi. Gelecek Pazartesi günü 6. yeni bölümü ile saat 20.00'da Kanal D ekranlarına gelecek. Gerçekler gün yüzüne çıkıyor! Umut, gerçek annesinin yanına gidiyor. İşte, Bir Umut Yeter dizisinin 6. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

BİR UMUT YETER 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Gerçekler gün yüzüne çıkıyor! Umut, gerçek annesinin yanına gidiyor...

BİR UMUT YETER SON BÖLÜM ÖZETİ

Yılmaz, Derya’ya bütün gerçekleri anlatır.

Oğlunun hayatta olduğunu öğrenen Derya, hiç beklemediği bu habere çok sevinirken bir yandan da Kenan’ın mektubu kendinden saklamış olmasını sorgulamaktadır. Ev halkı Yılmaz’ın yazdığı isimsiz mektup olayının ortaya çıkmasıyla dağılan Derya’yı sakinleştirmeye çalışsalar da Derya, Kenan’a olan öfkesini içinde tutamaz. Baba kızın arası açılırken Dilek ise bu gelişmeden son derece mutludur.

Yılmaz Derya’nın kaybettiği oğluna olan özlemine yakından şahit oldukça Elif’le 5 yıl önce verdikleri kararın ne denli yanlış olduğunu iyice anlar. Elif’in Umut’un kendi çocukları olduğu ve asla Derya’ya gerçeklerin anlatılmasını istemediği konusundaki telkinlerine rağmen Derya’ya gidip bütün gerçekleri anlatmaya karar verir.

Senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı, yönetmenlğini Yusuf Pirhasan'ın yaptığı Bir Umut Yeter dizisi 6. yeni bölümü ile Pazartesi akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranlarına gelecek.

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