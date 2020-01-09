Her sene yeni yıl zamanı dizilerin yeni bölümleri bir süre yayınlanmıyor. TRT 1 dizileri hariç diğer kanallarda yayınlanan dizilerin yeni bölümleri bir süreliğine ekranlara gelmeyecek. Bu akşam yayınlanacak olan Bir Zamanlar Çukurova'da bu dizilerin arasında yer alıyor.

DİZİLER NEDEN YOK?

Diziler yeni yılda yapılan reklam sözleşmeleri nedeniyle yayınlanmıyor. Yarında itibaren TRT 1 dizileri hariç diğer kanallarda yayınlanan dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmayacağı ilan edildi.

DİZİLER KAÇ HAFTA YOK?

Dizilerin kaç hafta yayınlanmayacağıyla ilgili, yayıncı kuruluşlardan resmi bir açıklama yapılmadı. Dizilerin şimdilik sadece bu hafta olmadığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki hafta bir değişiklik olursa ayrıntılar haberlerimizde olacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU AKŞAM NEDEN YOK?

Bir Zamanlar Çukurova'nın bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken diziler için yapılan reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor.

MÜJGAN ARTIK ZÜLEYHA'NIN BÜYÜK SIRRINI BİLİYOR!

Sabahattin ve Züleyha dertleşirken yan odaya malzeme almaya giren Müjgan her şeyi duymuştur. Adnan'ın Yılmaz'ın oğlu olduğunu öğrenmek, artık Züleyha'ya karşı önlenemez bir öfke yansıtmasına neden olacaktır!

Müjgan bu sırla yaşamaya çalışırken, Yaman Holding'in 35. Kuruluş yıldönümünde Züleyha, Demir ve Hünkar, birlikte Çukurova'lıları ağırlar ve gazeteler mutlu aile tablosunun boy boy fotoğraflarını yayınlar.

Geceye davet edilmeyen Şermin ve yanlışlıkla davet edilen Hatip ve Naciye de orada olacaktır! Şermin babasının adı anılmadığı için öfke kusmaya gelmiştir ama Naciye'nin öfkesini hesap edememiştir!

— Bir Zamanlar Çukurova (@bzcdizi) December 31, 2019

DEMİR VE HÜNKAR İHALENİN,

FEKELİ VE YILMAZ İSE YENİ BİR ORTAKLIĞIN PEŞİNDE!

Fekeli ve Hünkar'ın kıyılamayan nikahının dedikodusu halen Çukurova'da gündemin üst sıralarında yer alsa da, iki taraf da konuyu tamamen kapatmıştır. Hünkar ve Demir'in arası düzelmemiş bile olsa, iş için birlikte hareket etmek işlerine gelir. Büyük bir ihale için, mal toplamaya başlarlar. Fekeli ve Yılmaz ise İtalyan'lar ile bir ortaklık peşindedir. Bu ortaklık ile tüm Çukurova'nın sulama işini almayı planlarlar. Ancak, Hatip'in Şermin vasıtasıyla öğrenip getirdiği bir bilgi, Yılmaz ve Fekeli'ye büyük bir kazancın kapısını açar! Üstelik onlara açılan kapı, Demir ve Hünkar'ın yüzüne kapanacaktır.

— Bir Zamanlar Çukurova (@bzcdizi) January 8, 2020

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