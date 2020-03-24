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Birecik Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü dezenfekte ve hijyen çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri önceki günlerden itibaren rutin hijyen uygulamalarını sıklaştırıldı ve son olarak Corona Virüse (COVID-19) karşı alınan önlemler çerçevesinde çalışmalarını arttırdı. Belediye başlattığı yeni uygulama çerçevesinde kurduğu istasyonda vatandaşların araçlarını ücretsiz dezenfekte etmeye başladı.

TÜM DETAYLAR GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Tuncay Sonel caddesinde kurulan istasyona gelen vatandaşlar, araçlarını Birecik Belediyesi'nin uzman personellerine teslim ederek dezenfekte işlemlerini izliyor. Dezenfekte solüsyonu içeren ve ince püskürtme tekniği kullanan ULV cihazıyla uygulamasını yapan Belediye ekipleri, tüm detayları gözden geçirerek çalışmasını sürdürüyor.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Birecik Belediyesi ekipleri ayrıca yine vatandaşların hassasiyetini ön planda tutarak ve ülke genelinde gerçekleştirilen uygulama çerçevesinde şehir merkezinde yoğunluğun yaşandığı tüm bölgelerde dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor