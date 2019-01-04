Hazine ve Maliye Bakanlığı, 17-26 Aralık 2018 tarihleri arasında talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilen euro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihraçlarına yatırımcılardan gelen talep üzerine devam edilmesine karar verildiğini duyurdu.

4 HAFTA TALEP TOPLANACAK

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, senetlerin ihraç edilmesi için 7 Ocak – 1 Şubat 2019 tarihleri arasında dört hafta boyunca birer haftalık etaplar halinde talep toplanacak. Senetler Pazartesi – Cuma günleri arasında talepte bulunan yatırımcıların hesaplarına bir sonraki hafta Salı günü valörlü olarak aktarılacak.

ASGARİ TALEP TUTARI 10 BİN DOLAR

Euro ve dolar cinsi devlet tahvilleri bireysel ve tüzel yatırımcılara satılacak; ihraç edilecek senetler için asgari talep tutarı 10 bin euro/dolar olacak. Senetler bin euro/dolar ve katları şeklinde ihraç edilecek. Senetler yatırımcılar tarafından vadesinden önce işlemiş faizli fiyat üzerinden bin euro/doları ve katları olacak şekilde sadece senetlerin satın alındığı aracı bankalara satılabilecek.

10 BANKA ARACILIK EDECEK



İhraçlara Akbank, Denizbank, QNB Finansbank, Türk Ekonomi Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Yapı ve Kredi Bankası aracılık edecek.

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