        Birgül Erken dünya üçüncüsü oldu!

        Birgül Erken dünya üçüncüsü oldu!

        Milli sporcu Birgül Erken, Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 17:58 Güncelleme: 18.09.2025 - 17:58
        Birgül Erken dünya üçüncüsü oldu!
        Milli sporcu Birgül Erken, Yunanistan'da düzenlenen CMAS Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

        Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) açıklamasına göre Preveze kasabasındaki organizasyona 42 ülkeden 157 sporcu katıldı.

        Kadınlar paletsiz sabit ağırlık (CNF) disiplininde yarışan Birgül Erken, 39 metreye dalarak dünya üçüncüsü oldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ​TSSF Başkanı Kadir Sağlam, "Serbest Dalış Milli Takım Sporcularımıza ve M1 kategorisinde yarışan sporcularımıza mücadelelerinden dolayı teşekkür ederiz. M1 yaş grubunda yarışan federasyonumuzun serbest dalış sporcusu Birgül Erken'i, bu başarısı için gönülden kutluyorum. Ayrıca 4 ayrı Türkiye rekoru kıran sporcularımızı tebrik ederim. Serbest dalışta önümüzdeki yıllarda bu başarılarımızı bir üst seviyeye taşımak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

