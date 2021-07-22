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Salı günü 20.000 doların altına gerileyen Bitcoin dün akşam 32.500 doların üzerine tırmandı. TSİ 10.45. itibarıyla ise 32.110 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.4 değer kazandı. Bu yükselişte hem gelen tepki alımları hem de Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın açıklamaları etkili oldu.

Mayıs ayında çevresel endişeleri gerekçe göstererek Tesla'nın araç satışlarında Bitcoin kullanmayı askıya aldığını duyuran Elon Musk, katıldığı bir online konferansta Tesla'nın büyük olasılıkla Bitcoin kabul etmeye devam edeceğini açıkladı. Musk bunun yanında Bitcoin, Dogecoin ve Ethereum yatırımları olduğunu belirtti.

ETHEREUM'DA HIZLI YÜKSELİŞ

Bu açıklamanın desteğiyle Ethereum son 24 saatte yüzde 7.5 yükselerek 2000 doların üzerine tırmandı. Dogecoin de benzer şekilde yüzde 7.5'lik artışla 0.19 doları aştı. Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 98'i günlük olarak yükseliş kaydetti.