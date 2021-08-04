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Bitcoin 38.000 doların üzerinde

Bitcoin'de son 2 gündeki yatay seyir devam ediyor. Dünyanın en büyük kripto parası son 24 saatte yüzde 0.2 değer kaybederek 38.250 dolara geriledi

Bitcoin 38.000 doların üzerinde
HABERTURK.COM

Pazar günü 42.000 doların üzerini gören Bitcoin pazartesi 40.000 dolarlık kritik seviyenin altına gerilemesinin ardından yatay bir seyir izliyor.

Bitcoin bu sabah itibarıyla son 24 saatte yüzde 0.2 düşerek 38.250 dolara geriledi. Ethereum ise günlük yüzde 1.6'lık yükselişle 2.540 dolara çıktı.

Binance Coin yüzde 0.7 değer kazanırken, Dogecoin yüzde 0.1 düştü. Piyasa değeri bakımından en değerli 100 kripto paranın 73'ü son 24 saatte dolar bazında değer kazandı.

KÂR SATIŞLARI GELMİŞTİ

Bitcoin 20 Temmuz'da 30.000 doların altını görmesinin ardından 10 gün üst üste yükseliş kaydetmişti. Bu hafta 40.000 doların altına düşmesinde kâr satışları etkili oldu. Bunun yanında kripto para piyasasında altında olduğu gibi cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi ve bunun özellikle de dolara etkisinin ne olacağı bekleniyor.

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