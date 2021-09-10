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Salı günü El Salvador Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul ederken, kripto para piyasasında büyük bir dalgalanma yaşanmıştı.

Söz konusu günde Bitcoin 1 saatte 51.000 dolardan 42.300 dolara kadar gerilemiş, ardından 46.000 doların üzerine çıkmıştı.

Son 3 gündür ise Bitcoin zaman zaman 47.000 doların üzerini görse de ağırlıklı olarak 46.000-47.000 dolar aralığında hareket etti.

Bitcoin bu sabah itibarıyla da son 24 saatte yüzde 1 yükselerek 46.750 dolara çıktı. Son 3 günde 47.000 dolar önemli bir psikolojik seviyeye dönüşmüş durumda. Bugün de bu seviyenin kırılıp kırılamayacağına bakılacak.

Dün Ukrayna'nın Bitcoin'i yasal zemine oturtan yasayı kabul etmesinin fiyatlarda bir etkisi gözlemlenmedi.

Salı günü 3.100 doların altını gören ardından yükselişe geçen Ethereum ise bu sabah günlük yüzde 1 düşüşle 3450 dolara geriledi.

SOLANA'DA KÂR SATIŞLARI

Cardano yüzde 4 yükselişle 2.55 dolara ulaşırken, özellikle son 1 aydır çok sert bir yükseliş yaşayan Solana'da kâr satışları geldi.

Solana yüzde 7.6 düşüşle 191.1 dolara gerilese de haftalık yüzde 40 yükseldi.

Son 24 saatte piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 77'si dolar bazında değer kazancı yaşadı.