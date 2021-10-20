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Dün ilk defa bir Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) işlem görmeye başladı. Proshares Bitcoin Strategy isimli ETF ilk işlem gününde yüzde 4.8 değer kazandı. Bloomberg fonun sadece ilk 20 dakikada 264 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştığını bildirdi.

Bu olumlu tablo Bitcoin fiyatlarına yükseliş olarak yansıdı. Bitcoin gece saatlerinde 64.400 doları aştı. Ardından, bu sabah 63.800 dolara geriledi.

Bitcoin böylece nisan ayında ulaştığı 64.863 dolarlık rekor seviyenin kıyısından döndü.

ETHEREUM TUTUNDU

Gece saatlerinde 3.892 doları gören Ethereum ise kazançlarını önemli ölçüde koruyarak bu sabah 3.850 dolardan işlem gördü.

Bitcoin günlük yüzde 2 değer kazanırken henüz altcoinlerde bir bayram havası yaşanmadı. Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 55'i son 24 saatte değer kaybı yaşadı.