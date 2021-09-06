Bitcoin yaklaşık 2 haftadır kalıcı olarak kırmaya çalıştığı 50.000 dolarlık seviyeyi bu sabah itibarıyla sonunda kırmış gibi görünüyor. Dünyanın en büyük kripto parası son 24 saatte yüzde 3.9 yükselişle 51.800 dolara çıktı.

Bitcoin bu seviyeye tarihsel olarak 'en sıkıntılı' geçen ayda ulaştı. Bugün itibarıyla Bitcoin, şu ana kadar eylül ayında yüzde 9.64 yükseldi. 2013-2020 yıllarına baktığımızda sadece 2015 ve 2016'nın eylül aylarında Bitcoin'in yükseliş kaydettiği görünüyor. Son 4 yılda ise eylül ayları hep kayıpla kapanmıştı.

Bitcoin'in yıllara göre aylık performansları:

Geçen yılın son 3 ayında yaşanan büyük patlama öncesi Bitcoin eylül genelinde yüzde 7.5 değer kaybetmişti. 2019'da ise düşüş yüzde 13'ü aşmıştı. Şu ana kadarki performansı Bitcoin'in eylül fobisini aşabileceğini gösteriyor. Tabii kripto para piyasasında 3 hafta fazlasıyla uzun bir süre.

ETHEREUM'DA KISITLI YÜKSELİŞ

Bu arada bugün, piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da yüzde 1 yükselişle 3.902 dolara çıktı. Cardano da benzer şekilde yüzde 0.7'lik yükselişle 2.89 dolardan işlem görürken, Binance Coin yüzde 1 yükselişle 499 doları gördü. Davasına ilişkin olumlu beklentilerin etkisiyle Ripple'daki yükseliş ise yüzde 5.8'i buldu.

Son 24 saatte ilk 100'de yer alan kripto paraların 91'i dolar bazında yükseliş kaydetti.