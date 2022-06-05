Bitcoin kritik seviyenin altında

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Bitcoin cuma günü 30.000 dolarlık psikolojik sınırın altına gerilemesinin ardından hafta sonu bu seviyeyi aşamadı.

Bugün itibarıyla Bitcoin günlük yüzde 0.1 düşüşle 29.720 dolara geriledi. Ethereum ise yüzde 1'lik yükselişle 1.790 doların üzerine tırmandı. Mayıs sonunda 2.000 doların üzerini gören Ethereum böylece kayıplarının bir kısmını telafi etmiş oldu.

Kripto para piyasasında genel olarak sakin bir hafta sonu yaşanırken ilk 10'da sadece Solana'da yaşanan yüzde 4.3'lük, Avalanche'de (AVAX) yaşanan yüzde 7.2'lik yükselişler dikkat çekti.

ABD VERİSİYLE DÜŞTÜ

Bitcoin cuma günü 30.600 doların üzerinde seyrederken ABD'de tarım dışı istihdam verileri yayımlandı. Buna göre ABD'de tarım dışı istihdam mayısta 390.000 yükseldi. Beklenti yükselişin 328 bin olarak açıklanması yönündeydi.

İş gücü piyasasındaki beklenenden güçlü performans Fed'in sıkılaşma konusunda agresif hareket etme alanı olduğuna dair görüşü kuvvetlendirdi. Dolar endeksinde yüzde 0.4'lük yükseliş yaşanırken kripto varlıklarda satış geldi.