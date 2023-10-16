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        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin neden dalgalandı? Büyük ETF hareketliliği - Kripto Para Haberleri

        Bitcoin'de ETF hareketliliği

        SEC'in Bitcoin ETF onayını verdiğine yönelik haberlerle dünyanın en büyük kripto parası 5 dakika içerisinde 27.920 dolardan 29.400 dolara çıktı. Bu haberin doğrulanamaması ve haber sitelerinden kaldırılmaya başlanmasıyla 20 dakika içerisinde 27.885 dolara geriledi. Bu esnada kripto paraların toplam piyasa değerinde 76 milyar dolarlık değişim yaşandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 21:34 Güncelleme: 16.10.2023 - 21:34
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        Bitcoin'de ETF hareketliliği
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        Kripto paralar, Fed'in beklenenden daha güvercin bir duruş sergileyebileceği beklentisiyle haftaya yükselişle başlamışken Bitcoin borsa yatırım fonlarıyla (ETF) ilgili spekülatif haber akışı fiyatlarda hızlı bir dalgalanmaya yol açtı.

        Bitcoin haftaya 27.000 dolardan başlarken öğlene doğru 27.800 doları aştı ve birkaç saat boyunca 27.800-27.900 dolar aralığında seyretti.

        TSİ 16.25 civarında başta kripto haber siteleri olmak üzere çeşitli platformlarda ABD'de Ishares tarafından yapılan Bitcoin Spot ETF başvurusunun kabul edildiğine yönelik haberlerin yayılmasıyla ise kripto paralarda büyük bir sıçrama yaşandı.

        Bitcoin'de büyük hareketlilik

        Bitcoin yaklaşık 5 dakika içerisinde 27.920 dolardan 29.400 dolara çıktı. Yani bu kısa süre içerisinde yüzde 5.3 yükseldi.

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        Ancak bu haberin doğrulanamaması ve haber sitelerinden kaldırılmaya başlanmasıyla Bitcoin 20 dakika içerisinde 27.885 dolara geriledi. Daha sonra dünyanın en büyük kripto parası 28.300 dolar civarında dengeledi.

        ETF BAŞVURULARI NEDEN ÖNEMLİ?

        SEC kaynaklarına ulaşan ABD basını ETF başvurularının henüz değerlendirme aşamasında olduğunu bildirdi. Bitcoin ETF başvurularının onaylanması, hem piyasaya para girişinin hızlanması hem de kripto paraların küresel ölçekte meşru bir yatırım aracı olarak daha fazla kabul görmesi anlamına geliyor. Bu sebeple SEC'e yapılan başvuruların neticeleri piyasada merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.

        Bugün yaşanan gelişmeler ise kripto dünyasında tartışmaya yol açtı. Kimileri söz konusu haberlerin spekülatif amaçlı yayıldığını iddia etti.

        76 MİLYAR DOLARLIK HAREKET

        Haberlerin ilk çıktığı anda 1 trilyon 82 milyar dolar olan kripto paraların toplam piyasa değeri 5 dakika içerisinde 1 trilyon 119 milyar dolara kadar çıktı. Ardından 1 trilyon 80 milyar dolara geri döndü. Yani 25 dakikada 76 milyar dolarlık bir dalagalanma yaşandı.

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