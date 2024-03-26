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        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin yeniden 70.000 doları aştı - Kripto Para Haberleri

        Bitcoin yeniden 70.000 doları aştı

        Bitcoin yaklaşık 10 gün aranın ardından hızlı bir yükselişle yeniden 70 bin doların üzerine çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 10:02 Güncelleme: 26.03.2024 - 10:02
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        Bitcoin yeniden 70.000 doları aştı
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        11 gün önce 73 bin 750 dolarla tarihi zirvesini gören Bitcoin dün gece yeniden 70.000 doların üzerine tırmandı.

        Tarihi zirvesini görmesinin ardından Bitcoin 20 Mart'ta 61 bin doların altına gerilemişti. Zirveden düşüşü yüzde 17'ye ulaşmıştı.

        Ancak dünyanın en büyük kripto parası bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yönünü yukarı çevirdi. Geçtiğimiz hafta sonu Bitcoin 66.000 dolar seviyesini kırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Dün ise yeni haftaya yükselişle başladı. ABD piyasalarının açılmasıyla alımlar hızlandı ve hızlı bir şekilde 69 bin doların üzeri görüldü.

        Dün akşam TSİ 20.00 itibarıyla 70 bin doları aşan Bitcoin 71 bin doların üzerini test etti ancak bu seviyede tutunamadı. Bu sabah itibarıyla 70 bin 530 dolardan işlem gördü. Son 24 saatte yüzde 5.1 değer kazandı.

        Piyasa değeri bakımından en büyük 2. kripto para olan Ethereum da benzer şekilde günlük yüzde 5 yükselerek bu sabah itibarıyla 3.650 dolardan işlem gördü.

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