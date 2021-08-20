HABERTURK.COM

Dün 45.000 doların altına gerileyen Bitcoin gelen tepki alımlarıyla yönünü yukarı çevirdi. Dünyanın en büyük kripto parası bu sabah itibarıyla son 24 saatte yüzde 5.8 yükselerek 47.010 dolara çıktı.

Bitcoin son 1 haftada 48.000 doları 2 kez aşmaya çalıştı ancak bu seviyeyi kalıcı olarak kıramadı. Bu seviyeden önemli satışlar geldi. Bugün, bu yüzden bu seviye dikkatle takip edilecek.

Bitcoin'deki yükseliş diğer kripto paralara da yansıdı. Dün 3.000 doların altını gören Ethereum bugün yüzde 6.8 yükselerek 3.212 doları gördü.

AVAX BİR HAFTADA YÜZDE 105 YÜKSELDİ

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 87'si so 24 saatte dolar bazında değer kazancı yaşadı.

Haftanın en dikkat çekici kripto paralarından olan Avalanche (AVAX) ise yükselişini sürdürüyor. AVAX günlük yüzde 11 değerlenerek 35 doları gördü. AVAX'ın haftalık yükselişi yüzde 105'i buldu.