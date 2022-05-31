Bitcoin yükseldi, ADA uçtu

4 aylık dış ticaret açığı 32.5 milyar dolar oldu

HABERTURK.COM

Dün yüzde 5'in üzerinde değer kazanan Bitcoin, yükselişini bugüne de taşıdı. Bitcoin TSİ 15.10 itibarıyla günlük yüzde 4.1 yükselerek 31.800 dolara çıktı.

Ethereum da benzer şekilde günlük yüzde 3.9'luk değer kazancıyla 1.980 dolara ulaştı. Sabah saatlerinde kısa süreliğine 2.000 doları aşsa da henüz bu psikolojik seviyeyi tam olarak kıramadı. Binance Coin yüzde 1.1 yükselirken en dikkat çekici hareketlerden birisi Cardano'da (ADA) yaşandı.

ADA son 24 saatte yüzde 25 değer kazanarak 0.65 doları gördü. Bu yükselişte Cardano ağındaki merkeziyetsiz finans (DeFi) projelerinde artan faaliyetler etkili oldu.

LOGAN NETWORK ETKİSİ

Ağustos 2021'deki Alonzo çatalının ardından Cardano ağı DeFi uygulamalarını desteklemeye başladı. Söz konusu çataldan bugüne kadar Cardano üzerinde 92 uygulama geliştirildi. Son verilere göre bu uygulamalardaki para miktarında yüzde 30'luk artış yaşandı. Bu artışın nedeni ise Logan Network'ün 2. sürümünün yayımlanması olduğu iddia edildi.

Logan Network kripto varlıkların web 3.0'da kullanılmasını kolaylaştıran bir altyapı sağlayıcısı. Firmadan yapılan açıklamaya göre Logan Network 2.0 mevcut DeFi ekosistemleri arasında köprü kurarak likidite geçişinde kolaylık sağlıyor.

Şu ana kadar bu geçişlerden Cardano'nun fayda sağladığı anlaşılıyor.

RIPPLE'I SOLLADI

Tabii son yükselişe rağmen ADA Eylül 2021'deki zirvesinin yüzde 78 altında bulunuyor. Yine de bugünkü yükselişiyle ADA toplam 22.1 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı ve Ripple'ı geride bırakrak 6. en büyük kripto para konumuna yükseldi.

Ripple bugün yüzde 5.4 yükselse de 20.3 milyar dolarlık piyasa değeriyle ADA'nın altında kaldı.