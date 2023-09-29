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        Bitlis'te öğrencilere trafik kuralları anlatıldı

        Bitlis'te jandarma ekipleri, öğrencileri trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 20:13 Güncelleme: 29.09.2023 - 20:16
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        Bitlis'te öğrencilere trafik kuralları anlatıldı
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        Bitlis'te jandarma ekipleri, öğrencileri trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, trafik güvenliğine yönelik eğitimleri sürüyor.

        Bu kapsamda, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı şekilde okullara ulaşımın sağlanması için okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

        Eğitim gören öğrencilere, trafik bilinci ve farkındalığın artırılmasına yönelik eğitim verildi.

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