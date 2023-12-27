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        Kuaförler ve berberler Tatvan'da yarıştı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Türkiye'nin kuaförleri Tatvan'da buluşuyor" sloganıyla kuaförlük yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 19:30 Güncelleme: 27.12.2023 - 19:30
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        Kuaförler ve berberler Tatvan'da yarıştı
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Türkiye'nin kuaförleri Tatvan'da buluşuyor" sloganıyla kuaförlük yarışması düzenlendi.

        Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odasının katkıları ile Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya farklı illerden yaklaşık 400 kuaför ve berber katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan yarışmada saç kesimi, saç renklendirme, makyaj, topuz ve serbest stil gibi kategoriler yer aldı.

        Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hişyar Sağnıç, etkinliğin amacının, batı ile doğu illeri arasındaki kardeşlik zincirini güçlendirmek ve meslek gurubundaki bireylerin tanışarak sanatlarını geliştirmelerine olanak sağlamak olduğunu söyledi.

        Gebze'den 15 kişilik grupla geldiklerini ifade eden Gül Beşiroğlu ise “"Gebze’'de bir güzellik ve kuaför okulu sahibiyim. Tatvan'a ilk kez geliyorum. Burası çok güzel bir yer. Bu yarışmaya 81 ilden katılım oldu. İlgi ve misafirperverliğinden dolayı herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        2 gün sürecek yarışmanın açılış programına Kaymakam Dr. Remzi Demir, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kurum amirleri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

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