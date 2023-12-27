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        Bitlis'te Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyelerinden DEM Parti'ye tepki

        Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bitlis, Tatvan, Güroymak, Hizan Şubesi üyeleri, yaptıkları basın açıklamasıyla DEM Parti'ye tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 15:53 Güncelleme: 27.12.2023 - 16:16
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        Bitlis'te Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyelerinden DEM Parti'ye tepki
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        Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bitlis, Tatvan, Güroymak, Hizan Şubesi üyeleri, yaptıkları basın açıklamasıyla DEM Parti'ye tepki gösterdi.

        Partinin il başkanlığı olarak kullandığı binanın önünde bir araya gelen vakıf üyeleri adına açıklama yapan şehit yakını Önder Öztürk, geçen hafta terör saldırılarında şehit olan askerlere rahmet, ailelerine sabır, yaralılara da şifa diledi.

        Tüm Türkiye'nin şehit haberleriyle sarsıldığını, yüreklerinin yandığını belirten Öztürk, "Tek amacı terör seviciliği yapmak, dağdaki hainlere kol kanat germek olan HDP/DEM Partisi, bu milletin değerlerine, insanına, birliğine ve bütünlüğüne kastetmeye devam ediyor. Farklı zamanlarda ve farklı isimlerle karşımıza çıksa da alçaklığını, hainliğini ve kirli emellerini hiçbir zaman gizleyemeyecektir." diye konuştu.

        "Bizi Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Roman diye bölmek isteyen, bu milleti parçalamanın farklı yollarını arayan, hainlikte sınır tanımayanlar her dönem oldu." diyen Öztürk, şöyle devam etti:

        "Biz kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi sadece bu terör örgütlerine değil, bütün dünyanın gözüne soktuk. Birliğimizi ve dirliğimizi bozmak isteyenler bilsinler ki milli birlik ve bütünlüğümüze kastedenlerin kirli emelleri asla gerçekleşmeyecektir. Bizler vatan için bedel ödeyen şehit aileleri ve kahraman gaziler olarak Batı emperyalizminin taşıyıcısı ve işbirlikçisi terör örgütü PKK ile iltisaklı olan, kalkan olmaya çalışan ve savunuculuğunu yapan kravatlı hainler Meclis'ten gidene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Gazi Meclisimizde hainlerin, teröristlerin bulunması hem milletimizi hem de bizi rahatsız ediyor. Şehit ve gazi aileleri, eli kanlı teröristlerin Meclis'ten maaş almasına dayanamıyor."

        Öztürk, vatan için bedel ödeyen şehit aileleri ve gaziler olarak sonuna kadar devletin yanında olduklarını vurguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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