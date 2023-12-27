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        Tatvan'daki Fizik Tedavi Ünitesi'nde günlük 200 hastaya sağlık hizmeti veriliyor

        Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi bünyesindeki Fizik Tedavi Ünitesi'nde günlük 200 hastaya sağlık hizmeti veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 15:53 Güncelleme: 27.12.2023 - 16:24
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        Tatvan'daki Fizik Tedavi Ünitesi'nde günlük 200 hastaya sağlık hizmeti veriliyor
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        Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi bünyesindeki Fizik Tedavi Ünitesi’nde günlük 200 hastaya sağlık hizmeti veriliyor.

        Fizyoterapist Yılmaz Güler, gazetecilere, hizmet verdikleri hastalar arasında felçli, bel ve boyun fıtığı, vücutlarında veya eklemlerinde kırıkları bulunanların olduğunu belirtti.

        Öncelikle hastaların ağrılarını gidermeye yönelik tedaviler uyguladıklarını dile getiren Güler, "Felçli hastalarımıza da rehabilitasyon programı uyguluyoruz. Burada 12 fizyoterapist ve 5 teknikerle çalışıyoruz. Sadece Tatvan değil, civar ilçelere de hizmet veriyoruz. Bitlis'in ilçelerinden gelen çok sayıda hastamız var. Burada hem günlük gelen ve ayakta tedavi gören hem de servislerde yatarak tedavi gören hastalarımız var." ifadelerini kullandı.

        Ankara ve İstanbul'da 3 buçuk yıl fizik tedavi aldığını ve tedavisine Tatvan'da devam ettiğini söyleyen Feyim Albay ise, "Yüksekten düşme nedeniyle omurilik zedelenmesi oldu. İlk bir ay yoğun bakımda tedavi gördüm ve ameliyat oldum. Daha sonra Ankara'ya götürüldüm. Orada 3,5 ay tedavi gördüm. Ardından İstanbul'da tedavime devam edildi. Oradaki tedavimden sonra buraya geldim ve tedavim burada devam ediyor." diye konuştu.

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