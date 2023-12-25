Bitlis'te 49 köy yolu kardan kapandı BİTLİS ve ilçelerinde 3 gündür aralıklarla yağan kar nedeniyle 49 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kentin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığının yaklaşık 70 santimetreye ulaştığı belirtildi.

BİTLİS ve ilçelerinde 3 gündür aralıklarla yağan kar nedeniyle 49 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kentin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığının yaklaşık 70 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Kent genelinde 3 gündür belirli aralıklarla yağan kar nedeniyle 49 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Yolların açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kar kalınlığı kent merkezindeki kırsal mahallelerde 35, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 70 santimetreye ulaştı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan köy yollarının açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "İl Özel İdaresi olarak 10 ayrı şantiyede, 80 personel ve 60 iş makinesiyle karla mücadale çalışmaları yürütülüyor. Ekiplerimiz 7/24 çalışıyor" dedi.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının ardından soğuk havanın hakim olacağı kentte, buzlanma ve don uyarısında bulundu. Belediye ekipleri de kent merkezinde kar temizleme çalışması başlattı.