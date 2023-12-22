Bitlis'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Bitlis'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

AFAD'ın bilgilendirmesine göre, çevre yolunda hatalı sollama yaparak karşı şeride geçen 72 EP 703 plakalı tır, İl Özel İdaresi mevkisinde, Ömer Yanık'ın kullandığı 27 KB 905 plakalı kamyonetle çarpıştı.

01 EUK 21 plakalı kamyonetin karıştığı kazada, sürücü Yanık, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sıkıştığı araçtan AFAD ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Yanık'ın cenazesi, Bitlis Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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