Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

        Bitlis'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 18:16 Güncelleme: 22.12.2023 - 18:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

        AFAD'ın bilgilendirmesine göre, çevre yolunda hatalı sollama yaparak karşı şeride geçen 72 EP 703 plakalı tır, İl Özel İdaresi mevkisinde, Ömer Yanık'ın kullandığı 27 KB 905 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        01 EUK 21 plakalı kamyonetin karıştığı kazada, sürücü Yanık, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Sıkıştığı araçtan AFAD ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Yanık'ın cenazesi, Bitlis Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Emniyet müdürüne darp şikayeti
        Emniyet müdürüne darp şikayeti
        Sigara panelinde sigara molası
        Sigara panelinde sigara molası
        Prag saldırganı başka cinayetlerden de mi sorumlu?
        Prag saldırganı başka cinayetlerden de mi sorumlu?
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        Damla Ersubaşı'ndan o görüntülere yanıt
        Damla Ersubaşı'ndan o görüntülere yanıt
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Eşi ve 3 kişiyi öldüren cani, katliamın nedenini anlattı!
        Eşi ve 3 kişiyi öldüren cani, katliamın nedenini anlattı!
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        Piyasa değerleri güncellendi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!

        Benzer Haberler

        Çocukluğunda başladığı dericilik mesleğini 40 yıldır sürdürüyor
        Çocukluğunda başladığı dericilik mesleğini 40 yıldır sürdürüyor
        Bitlis'in yükseklerinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı 
        Bitlis'in yükseklerinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı 
        Bitlis Belediyesi karla mücadelede kullanılan araçların bakımını tamamladı
        Bitlis Belediyesi karla mücadelede kullanılan araçların bakımını tamamladı
        Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğu, köy okulundaki çocukları tiyatroyla bu...
        Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğu, köy okulundaki çocukları tiyatroyla bu...
        Bitlis'te trafik kurallarına uymayan 3 bin 536 sürücü hakkında işlem yapıld...
        Bitlis'te trafik kurallarına uymayan 3 bin 536 sürücü hakkında işlem yapıld...
        Paris Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanan Nurcihan Ekinci, zirve h...
        Paris Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanan Nurcihan Ekinci, zirve h...