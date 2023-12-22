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        Bitlis'te karşı şeride geçen yakıt tankeri, 2 kamyonetle çarpıştı: 1 ölü

        BİTLİS'te, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçen yakıt tankeri, 2 kamyonet ile çarpıştı, kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 19:01 Güncelleme: 22.12.2023 - 19:05
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        Bitlis'te karşı şeride geçen yakıt tankeri, 2 kamyonetle çarpıştı: 1 ölü
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        BİTLİS'te, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçen yakıt tankeri, 2 kamyonet ile çarpıştı, kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaza, akşam saatlerinde Bitlis- Diyarbakır çevreyolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 72 EP 703 plakalı yakıt tankeri, kar nedeniyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, Ömer Yanık yönetimindeki 27 KB 905 plakalı kapalı kasa kamyonetle çarpıştı. Aynı şeritte bir başka kamyonetin de karıştığı kazada sürücü Yanık yaşamını yitirirken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada, yakıt tankeri ve kamyonet arasında sıkışan sürücü Yanık'ın cansız bedeni ekipler tarafından çıkartılarak, otopsi işlemleri için Bitlis Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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