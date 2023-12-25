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        Ahlat'ta taşımalı eğitime kar engeli

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için okullar yarın tatil edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 00:04 Güncelleme: 25.12.2023 - 00:04
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        Ahlat'ta taşımalı eğitime kar engeli
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için okullar yarın tatil edildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere münhasır olmak kaydıyla, yarın eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

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