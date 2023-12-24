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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 16:28 Güncelleme: 24.12.2023 - 16:28
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:AdilcevazVoleybol

        Hakemler: Ramazan Demiröz, Bektaş Kalender

        TÜRŞAD: Muhammet Kaya, Lecat, Fatih Eren Uğur, Graciano, Hamdi Erkan, İbrahim Emet (Alperay Demirciler, Selim Demir, Muhammet Esat Avcı, Kaan Bülbül, Muhammet Aray, Burhan Zorluer)

        Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hakkı Çapkınoğlu, Orçun Ergün, Bahov, Emre Batur, Daudi, Gökhan Gökgöz (Caner Ergül, Emre Berat Fırat, Gjorgiev, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu)

        Setler: 23-25, 29-27, 18-25, 32-34

        Süre: 142 dakika (31, 37, 30, 44)

        BİTLİS

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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