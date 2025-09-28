Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Adilcevaz'da Plaj Futbolu Ligi etap müsabakaları tamamlandı

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yapılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2025 Plaj Futbolu Ligi etap müsabakaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 20:49 Güncelleme: 28.09.2025 - 20:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adilcevaz'da Plaj Futbolu Ligi etap müsabakaları tamamlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yapılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2025 Plaj Futbolu Ligi etap müsabakaları tamamlandı.

        Adilcevaz Belediyesinin desteğiyle Van Gölü kıyısında düzenlenen organizasyonda 4 takım mücadele etti.

        Final müsabakasında Mutki Sporu'u 5-3 yenen Adilcevaz Belediyespor şampiyon oldu.

        Kupa törenine katılan Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Sporun barışın, kardeşliğin ve dostluğun simgesi olduğunu belirten Akbaba, şunları kaydetti:

        "İlçemizde yapılan plaj futboluna vatandaşımız yoğun ilgi gösterdi. Güzel maçlar izledik. Adilcevaz Belediyespor'umuz maçları kazanarak şampiyon oldu. Antalya'da düzenlenecek finalde bölgemizi temsil edecek takımımızı göndermenin gururunu yaşıyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Keresteyle dövülerek öldürüldü
        Keresteyle dövülerek öldürüldü
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Tatvan'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Tatvan'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Şarkıcı Sinan Akçıl, Bitlis'te sahne aldı
        Şarkıcı Sinan Akçıl, Bitlis'te sahne aldı
        Bitlis ve İzmir'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu; 10 tutuklama
        Bitlis ve İzmir'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu; 10 tutuklama
        Bitlis ve İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı
        Bitlis ve İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı
        Adilcevaz'da Plaj Futbolu Ligi etap müsabakaları başladı
        Adilcevaz'da Plaj Futbolu Ligi etap müsabakaları başladı
        Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Hizan'da ziyarete açıldı
        Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Hizan'da ziyarete açıldı