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Bitlis’te uzaktan sanat eğitimi

İHA

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını yüzünden iptal edilen kültürsanat etkinlikleri, 'Evde Kal' çağrısı sonrası Bitlis'te evlere taşındı.

Bitlis’te uzaktan sanat eğitimi

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını yüzünden iptal edilen kültürsanat etkinlikleri, 'Evde Kal' çağrısı sonrası Bitlis’te evlere taşındı.
Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Asarı Sanat Atölyesi kursiyerlerine beş dalda sosyal medya üzerinden uzaktan eğitim vermeye başladı. Asarı Sanat Atölyesinin Kurucusu ve Koordinatörü Şazime Hancı, Whatsapp üzerinde kursiyerleriyle görüntülü görüşerek, beş dalda eğitimler veriyor. Sosyal medyadan kursiyerlerine ‘Sokağa çıkmayın, kurallara uyun’ tavsiyesinde bulunan Hancı; filografi, kâğıt rölyef, quling (kağıt kıvırma), takı tasarım ve boyama teknikleri hakkında bilgilendirmeler de yapıyor.
Uzaktan sanat eğitimi hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Hancı, yurt dışından dahi uzaktan eğitime talep olduğunu söyledi. Ayrıca sosyal medya hesaplarında video paylaşımlı anlatımlar da yaptığını ifade eden Hancı, bu projeden herkesin faydalanabileceğini sözlerine ekledi. Hancı, “Korona virüs nedeniyle yetkililerimizin ‘evde kal’ çağrısını dinleyerek Asarı Sanat Atölyesi işletmecisi olarak bizlerde kurslarımızı kapatarak evlerimizde ailelerimizle birlikte güzel zamanlar geçirmeye başladık. Bu doğrultuda bireysel olarak bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük. Çünkü insanlarımız evlerinde kaldıkları zaman bizler onlara uzaktan eğitimle sanat öğretebileceğimizi, bu şekilde de sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapmaya başladık. Reklamlarımızı yapmaya başladık ve çok fazla bir talep gördük. Yurt dışından gelen taleplere dahi karşılık verdik. Bu şekilde uzaktan eğitim sistemiyle kadın, çocuk, yaşlı ve genç demeden herkese hitap edebilecek sanatları öğretmeye başladık. Bunu günlük videolar çekerek, tanıtımlar yaparak aktarıyoruz. Bu şekilde Asarı Sanat Atölyesi kursiyerleri ile birebir Whatsapp üzerinden görüntülü şekilde eğitimlerimizi vermeye devam ediyoruz. Bu eğitimlerimizden çok memnun olanlar var. Bunların arasında sağlık çalışanlarımız, polisimiz, komutanlarımız, öğretmenlerimiz, memurlarımız ve ev hanımlarımız mevcut. Bu şekilde yararlı ve faydalı olma yönünde ilerleyen bir projeye imza attık. Umarım çok daha faydasını göreceğini düşünerek tekrar bütün insanlarımıza ve halkımıza diyoruz ki evde kalın sağlıklı kalın sanat sizinle sanat evinizde” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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