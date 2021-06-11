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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gölbaşı beldesinde sulama kanalı temizliği

İHA

Gölbaşı beldesinde sulama kanalı temizliği

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı Belde Belediyesi tarafından sulama kanallarında temizlik çalışması başlatıldı.
Arazi ve bahçe sulama sezonunun başlamasıyla birlikte sulama kanallarında tıkanıklığa neden olan cisimler ve çöpler Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından temizlenmeye başlandı. Tarımsal sulama kanallarında çiftçilerin mağdur olmaması için temizlik çalışması başlatan belediye ekipleri, bahçelere kadar gelen ve uzun yıllardır bakımı yapılmayan su arklarını da temizledi.
Belde Belediye Başkanı Mehmet Avunç, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çiftçilerin üretime başlaması ve mağdur olmaması için yapılması gereken tarımsal sulama kanallarının temizliğini yaptıklarını belirterek, “Ekiplerimiz, tarımsal faaliyetlerde kullanılan sulama kanallarını iş makinelerimizin yardımıyla temizlemeye devam edecek" dedi.
Temizlik ve bakım onarım çalışmaları yapılarak su arklarının temizlenmesinden dolayı vatandaşlar, Başkan Mehmet Avunç’a teşekkür etti.

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