Bitlis'te bir köy, bir mezra ve bir apartman karantinaya alındı

AA

Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, ilçeye bağlı bir köy, mezra ve apartmanın karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemize bağlı Horozdere köyü ve Gayda köyüne bağlı Kayalar mezrasının bugün geçici süreyle karantinaya alınmasına, köy ve mezranın giriş ve çıkışlarının kapatılmasına karar verilmiştir. İlçenin Yenikent Mahallesi'ndeki bir apartmanın da bugün karantinaya alınmasına, apartmana giriş ve çıkışların yasaklanmasına karar verilmiştir. Apartmanda ikamet eden ve iş devamlılığı zorunlu olan emniyet ve jandarma ile sağlık personelinin ilgili kısıtlama ve karantina kararından muaf sayılacaktır. Karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır."