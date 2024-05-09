Bitlis'in kar tünelleri buzdan mağaraları andırıyor

Kar ve suyun bu muhteşem buluşması, bölgenin benzersiz bir doğa mirası olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bitlis'in yüksek rakımlı dağlarında bulunan bu kar tünelleri, adeta doğanın bir sanat eserini andırıyor. Yüksek rakımlı dağlar arasındaki doğal güzellikleri keşfeden vatandaşlar ise doğal güzelliğin tadını çıkarıyor.