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        Haberler Yaşam Bitlis’in kar tünelleri buzdan mağaraları andırıyor

        Bitlis'in kar tünelleri buzdan mağaraları andırıyor

        Bitlis'in yüksek rakımlı dağlarında saklı kalan kar tünelleri adeta buzdan mağaraları andırıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 09:19 Güncelleme: 09.05.2024 - 09:19
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        Bitlis'in yükseklerinde halen kışın etkileri hissedilirken bahar aylarında bile kar manzaraları ziyaretçilerini büyülüyor. Yılın büyük bölümünü kar altında geçiren kentlerin başında gelen Bitlis’te mayıs ayında bile kar manzaraları görmek mümkün.

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        Aldığı yoğun kar miktarı nedeniyle bölgede 'karın başkenti' olarak tabir edilen Bitlis, bu yıl bahara hasret kaldı. Bitlis’e komşu illerden olan Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt gibi çevre illerde hava sıcaklığı 25 dereceleri geçerken Bitlis’te ise halen kar görülüyor.

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        Kentin yüksek rakımlı dağların arasında saklı kalan kar tünelleri ise adeta buz mağaralarını andırıyor. Bitlis - Mutki arasındaki yüksek rakımlı dağlar, doğal güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

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        Dağlar arasındaki kar tüneli, doğal şelalenin üzerini bir köprü gibi örterek, altından berrak suların akmasına izin veriyor. Bu manzara, adeta bir doğa harikası olarak ziyaretçilerini büyülüyor.

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        Kar ve suyun bu muhteşem buluşması, bölgenin benzersiz bir doğa mirası olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bitlis'in yüksek rakımlı dağlarında bulunan bu kar tünelleri, adeta doğanın bir sanat eserini andırıyor. Yüksek rakımlı dağlar arasındaki doğal güzellikleri keşfeden vatandaşlar ise doğal güzelliğin tadını çıkarıyor.

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        Şifalı yabani bitki toplamak üzere geldikleri yüksek rakımlı dağlarda birçok doğal güzellikle karşılaştıklarını söyleyen Vehbi Damar, bu güzelliklerden birinin de buz mağarasını andıran doğal güzelliğin olduğunu söyledi.

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        Üzeri kar kütlesiyle kaplı olan alanın altından şırıl şırıl şelale suyu geçtiğini anlatan Damar, doğal güzelliğin hem görüntüsüyle hem de altından akan su sesiyle insan ruhunu dinlendirdiğini ifade etti. Vatandaşlardan Cumali Ayaz ise bölgeden benzer birçok doğal güzelliğin yer aldığına vurgu yaptı.

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        #bitlis
        #kar tünelleri
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