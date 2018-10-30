Bizim Hikaye dizisi Perşembe akşamı 45. yeni bölümü ile FOX TV ekranlarına gelecek. Nihal yaptığı oyuncuların işe yaramadığını anlayınca Filiz’e gidiyor ve oğlunun hasta olduğunu söylüyor. Ayrıca Barış’tan uzak durmasını istiyor. İşte, Bizim Hikaye 45. yeni bölüm fragmanı…

BİZİM HİKAYE 45. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

pull-

Filiz, Barış'ın evliliğinin altında yatan sebepleri öğrenmeye başladı!

BİZİM HİKAYE 44. SON BÖLÜM ÖZETİ

Barış ve Filiz'in birbirlerine karşı yaptığı hamleler ikisini de darmadağın eder ancak Barış’ın da Filiz’in de dağılmaya fırsatı yoktur ve kendi hayatlarının karmaşası içinde kaybolurlar. Barış’ın herkesten sır gibi sakladığı gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkarken, kararlılığı da dağılmaya başlamıştır. Filiz bir yandan Hikmet’le uğraşırken, diğer yandan babasını kurtarmak zorunda kalır. Nihal ise Barış’taki değişimin farkındadır ve biran önce bir şeyler yapmazsa Barış’ı kaybedeceğini düşünmektedir. Selim’in tamamen iyi niyetle, Nihal’in ise sinsi bir planla yaptıkları Barış’la Filiz’i bir kez daha karşı karşıya getirir ancak bu sefer işler kimsenin hesaplayamadığı bir noktaya gelecektir.

BİZİM HİKAYE OYUNCULARI

Hazal Kaya (Filiz), Burak Deniz (Barış), Reha Özcan (Fikri), Yağız Can Konyalı (Rahmet), Nejat Uygur (Hikmet), Zeynep Selimoğlu (Kiraz), Alp Akar (Fikret), Ömer Sevgi (İsmet)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ