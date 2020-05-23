Dinamo Zagreb'ten ayrılan ve adı Fenerbahçe ile de anılan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica açıklamalarda bulundu.

RTL'ye konuşan Bjelica, "Fenerbahçe ile görüşmelerimiz hala devam ediyor ancak Fenerbahçe ile anlaşamamam diye endişeli değilim. Avrupa'nın 5 büyük liginde de çalışabilecek tecrübedeyim. Fenerbahçe ile görüşmelerimiz henüz bitmedi. Beni haziran başında takımın başında görmek istediklerini söylediler. Ancak Türkiye'deki koronavirüs salgınının boyutları işimizi kolaylaştırmıyor" ifadelerini kullandı.