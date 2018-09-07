Blackpool - Bradford City düellosu

İngiltere 1.Lig heyecanı devam ediyor. Blackpool, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Bradford City takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. 7 puanlı Blackpool 11. sırada bulunuyor, Bradford City 6 puana sahip ve 17. sırada. Blackpool son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Bradford City son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 364 kodlu maçı oynayanlar; Blackpool galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.10, Bradford City galibiyet oranı 3.30. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Blackpool önceki hafta Rotherham United mücadelesinde 1-0 yenildi.

Bradford City ise Scunthorpe United maçında 1-1 berabere kaldı.

Blackpool, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Blackpool, kendi sahasında 4 gol attı, 3 gol yedi.

Bradford City ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bradford City, 2 gol atarken 4 gol yedi.

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