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Sanık Mehmet Şirin Yiğit ise binanın yapım aşamasında dönemin Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası başkanı olduğunu belirterek, mesaisinin büyük bölümünü bu göreve ayırdığını ifade etti.

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"FİİLİ OLARAK İNŞAAT İŞLERİYLE UĞRAŞMIYORUM" Fiili olarak bizzat inşaat işleriyle uğraşmadığını, alana gitmediğini ve daha çok kendi işleriyle uğraştığını iddia eden Yiğit, tahliyesini talep etti.