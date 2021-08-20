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Yatırım yönetim devi BlackRock'ın kripto para madenciliği yapan firmalara ortak olduğu ortaya çıktı.

Dünya genelinde 9 trilyon dolarlık varlık yöneten BlackRock'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) verdiği beyanata göre firma borsa, yatırım fonları aracılığıyla Marathon Digital Holdings'in (MARA) yüzde 6.7'sini, Riot Blockchain'in ise yüzde 6.6'sını satın aldı.

Forbes'da yer alan habere göre BlackRock, MARA yatırımı için 207, Riot Blockchain yatırımı için ise 177 milyon dolar harcadı. Yani firma bitcoin madenciliğine toplamda 384 milyon dolar yatırım yapmış oldu.

HİSSELERİ UÇTU

Borsada işlem gören MARA hisseleri son 12 ayda yüzde 754 değerlenirken, Riot'taki yükseliş yüzde 848'i buldu. Dün kapanış itibarıyla MARA'nın piyasa değeri 3.2 milyar dolar, Riot'ınki ise 2.7 milyar dolar oldu.