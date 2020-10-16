BM'den Beyrut patlamasında evi hasar gören Lübnanlılara nakdi yardım

AA

BMMYK'den yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta önceki ay medyana gelen patlamadan zarar görenler için BMMYK ve diğer bazı kuruluşlarla başlatılan acil yardım kampanyası kapsamında 35 milyon dolar toplandığı belirtildi.

Bu doğrultuda evi az ve orta derecede hasar görmüş 11 bin 500 aileye 600'er dolar nakdi yardımı ulaştırma programının başlatıldığı aktarılan açıklamada, ülkede inşaat malzemeleri dolar bazında satıldığından meblağın ABD doları olarak teslim edileceği kaydedildi.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut, 4 Ağustos'ta 190'dan fazla kişinin hayatını kaybetmesine, 6 binden fazla kişinin yaralanmasına ve 300 bin kişinin yerinden olmasına yol açan korkunç bir patlamayla sarsılmıştı.

Barındırdığı Suriyeli ve Filistinli mültecilerle nüfusu yaklaşık 6 milyona ulaşan Lübnan, sahip olduğu tek tahıl silolarını tamamen kaybetmesinin yanı sıra özellikle başkentteki sivil yerleşim alanlarında büyük hasara uğramıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut'ta meydana gelen büyük patlamanın yol açtığı maddi hasarın 15 milyar doları aştığını ifade etmişti.

Yaşanan felaketten sonra Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkeleri harekete geçerek Lübnan'ı yardımlarıyla ayakta tutmaya çalıştı.