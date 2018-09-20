Bodrum’dan yasadışı yollarla Yunanistan’ın İstanköy adasına kaçmak isteyen mülteci teknesi geçtiğimiz gün Ortakent sahilinde batmıştı. Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine giderek 16 mülteciyi sağ kurtarmış denizde yapılan aramalar sonucunda 3 kadın cesedine ulaşılmıştı.

İHA'nın haberine göre, Bodrum Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturmayı genişletti. Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından insan tacirlerine operasyon düzenlendi. Ekiplerin araştırması sonucunda mültecilerin kaldığı otelde 1 kadın organizatörün kaldığını öğrenen polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Şüpheli kadını kıs kıvrak yakalayan ekipler daha sonra 3 kişinin ise bir köy evinde kaldığını öğrendi. Köy evine baskın yapan ekipler orada da 3 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan soruşturma kapsamında bir kişinin ise Bodrum’da başka bir otelde alındığı, 2 kişinin de yapılan sorgulama sonucunda kaçarken yakalandığı öğrenildi.

Gözaltına alınana 7 kişiden, Ö.T, E.B., A.A.Ş., H.M. ile E.M., 'göçmen kaçakçılığı ve kasten öldürme' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheliler E.B. ve N.T. ise sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Adliyeye çıkarılan E.B., A.A.Ş., ve H.M. isimli zanlıların tutuklandığı, Ö.T., ve E.M., isimli zanlıların ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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