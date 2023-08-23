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        Haberler Sağlık Bodrum'da içme suyunda 'salgın riski' uyarısı!

        Bodrum'da içme suyunda 'salgın riski' uyarısı!

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Bodrum'da ana su isale hatlarında yaşanan patlaklara dikkati çekip, "İçme suyu boru hatlarında patlakların olması; hastalık yapıcı patojenik bakterilerin içme suyuna bulaşma riskini de beraberinde getiriyor. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olması gerekiyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 10:41 Güncelleme: 23.08.2023 - 10:41
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        O ilimizde içme suyunda 'salgın riski' uyarısı!
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        Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesini besleyen Geyik ve Mumcular barajlarında Kurban Bayramı tatilinde yüzde 37 olan su seviyesi, yüzde 25'e geriledi. İlçede ayrıca ana su isale hatlarında yaşanan patlaklar nedeniyle bazı mahallerde su kesintileri yaşandı.

        Patlaklar nedeniyle yüzlerce metreküp suyun boşa aktığını ifade eden MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, patlakların neden olduğu su kaybının yanı sıra içme suyu hatlarında salgın riski oluşabileceğini söyledi.

        Doç. Dr. Özçelik, "İçme suyu boru hatlarında patlakların olması; hastalık yapıcı patojenik bakterilerin içme suyuna bulaşma riskini de beraberinde getiriyor. Hat boyunca yetkililerce çeşitli zaman aralıklarında kontroller yapılıyor ama vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olması gerekiyor. İletim ve dağıtım hatlarında meydana gelecek patlaklar, deprem bölgesinde içme suyu konusunda yaşanan duruma bir benzer riski gündeme getiriyor" dedi.

        "ALTYAPI SORUNLARI KONTROLDEN ÇIKTI"

        Bodrum'da altyapı sorunlarının arttığını belirten Doç. Dr. Özçelik, şunları söyledi:

        "Bodrum'un altyapı sorunlarının kontrolden çıktığını söyleyebiliriz. İçme suyu iletim hattı hemen her gün çeşitli noktalarda patlıyor. Kış aylarında şiddetli yağış olmaması nedeniyle taşkınlara yol açmıyor ancak bir yandan da kuraklıkla karşı karşıyayız. Kuraklıkla beraber içme suyu hatlarında meydana gelen patlaklar, yüzlerce metreküp suyun boşa akmasına sebebiyet veriyor. Bu su maliyetlerini arttırırken; diğer taraftan da can ve mal kaybı risklerini de beraber getiriyor. Bodrum'a tankerlerle şehir merkezlerine su getirir hale geldik. Önümüzdeki dönemlerde altyapı sorunları aşılmazsa; insanların buraya gelmesi ve Bodrum'un marka değerinin zarar görmesi söz konusu. Mumcular ve Geyik barajlarındaki su seviyeleri yüzde 25 civarlarına kadar düşmüş durumda. Bu barajlardan Bodrum'a verilecek tahsisat hali hazırda bitti, ilave tahsisatla sürdürülmeye çalışılıyor. Bodrum'un yer altı su seviyesi oldukça düşük. Bir yandan tüketim artarken; boru hatlarındaki patlaklarla oldukça zor günlerle karşı karşıyayız. Bodrum'un marka değerinin korunması için altyapı sorunlarının bir an önce aşılması gerekiyor."

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        #BODRUM
        #İçme suyunda salgın
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