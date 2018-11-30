Muğla'nın, turizm cenneti olan ilçesi Bodrum’da meydana gelen selin ardından Bodrum merkez mahalleleri başta olmak üzere, Gümbet, Konacık ve Bitez mahallelerinde yol temizleme çalışmalarına başladı. Bitez Mahallesi Kocataş Caddesi'nde temizlik yapan işçiler göçük olan yol kenarını temizlerken Bizans dönemine ait lahit mezarlarıyla karşılaştı. İşçiler ilk olarak polise, daha sonra da Bodrum Sualtı ve Arkeoloji Müze yetkililerine haber verdi.

BÖLGEDE KAZI ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen polis ekipleri, yetkililer gelene kadar çevrede güvenlik önlemi aldı. Lahit mezarın bulunduğu bölgeye gelen Müze Müdürü Tayfun Selçuk hızlı bir şekilde kazı başlattı. Kırılan parçaları toplayan arkeologlar kazı çalışmasının süreceğini söyledi.

Selin ardından yol çökmesiyle ortayı çıkan lahite ait parçalar da özenle toplandı.

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