Sivasspor - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

STAT: BG Grup 4 Eylül Stadı

HAKEM: Turgut Doman

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Uğur, Emirhan, Charisis, Poungouras, Koita, G.Rodrigues, Manaj

Galatasaray: Muslera, Barış, Metehan, Sanchez, Berkan, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Sallai, Osimhen

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Net Global Sivasspor'a konuk oluyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor maçında sakatlığı bulunan futbolcular nedeniyle savunmada ciddi bir sıkıntı yaşıyor.

Sivasspor, ligin geride kalan bölümde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 18 puan topladı.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 11 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 35 puanla haftaya zirvede girdi.

Deplasmandaki son puan kaybını geçen sezonun 16. haftasında Sivasspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 9 dış saha maçını kazandı. Galatasaray, bu sezon da rakip sahadaki 5 maçı galibiyetle tamamlayarak toplamda 14 maçlık seri yakaladı.

Galatasaray'da ayrıca sezonu kapatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile kanat oyuncusu Yusuf Demir de karşılaşmada görev yapamıyor.

Stoper Abdülkerim Bardakcı, sağ bekte forma giyen Kaan Ayhan ile sol bek Ismail Jakobs, sakatlıkları nedeniyle Sivasspor karşısında süre alamıyor.

Süper Lig tarihinin dış sahada en uzun kazanma serisini elinde bulunduran Okan Buruk'un öğrencileri, Sivas deplasmanından da 3 puanla dönerek seriyi uzatmayı hedefliyor.

GALATASARAY, SON 2 MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray, çıktığı son 2 resmi maçından galibiyet çıkaramadı.

Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup ünvanıyla yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, son 2 resmi karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 1-1, Süper Lig'in 14. haftasında ise sahasında ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kalmıştı.