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737 Max modeli yolcu uçaklarının iki ölümlü kazaya karışmasının ardından Boeing tepe yönetiminde değişikliğe gitti. Dennis Muilenburg Boeing Co.'nun üst düzey yöneticiliği (CEO) görevinden istifa etti.

Yerine Ekim ayından bu yana şirketin yönetim kurulu başkanlığını yürüten David Calhoun atandı. Calhoun, 13 Ocak'tan itibaren Muilenburg'un yerine şirket CEO'luğuna ve başkanlığına getirildi.

GÜVENİN YENİDEN TESİSİ İÇİN

Boeing CFO'su Greg Smith ise kısa geçiş döneminde CEO vekili olarak görev yapacak. Şirket, yönetim değişikliğinin güvenin tekrar tesis etmek için gerekli olduğunu belirtti.

Şirket 17 Aralık'ta da 2 ölümlü kazaya karışan 737 MAX modelinin üretimini ocaktan itibaren durduracağını açıklamıştı. Yaşanan iki ölümlü kazanın ardından bu model uçaklar hangara çekilmişti. Bu karar şirketin yirmi yıldan uzun süredir yaptığı en büyük üretim duraklatması oldu.

9 MİLYAR DOLARA MAL OLDU

Uçaklar Endonezya ve Etiyopya'da gerçekleşen ve beş ay içerisinde 346 kişinin ölmesine neden olan iki kazanın ardından Mart ayında hangara çekilirken, bu karar şirkete şu ana kadar 9 milyar dolara mal oldu.