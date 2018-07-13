Bilkent Üniversitesi Enerji Politikaları Araştırma Merkezi (Bilkent EPAM) Direktörü Prof. Dr. Hakan Berument, Bilkent EPAM bünyesinde hazırlanan "Hindistan'ın büyümesi ve Türk Boğazları Araştırması"nda Kanal İstanbul'un gerekliliğine ilişkin edindikleri bulguları, AA muhabirine değerlendirdi.
Gelişen Hindistan'ın enerji talebinin giderek arttığını ifade eden Berument, bu durumun geçen yıl Rusya-Hindistan arasında büyük bir petrol anlaşmasının imzalanmasıyla sonuçlandığını ve bu gelişmenin de gözleri yeniden boğazlarda oluşacak tanker trafiğine çevirdiğini kaydetti.
Berument, Rusya ile Hindistan'ın bu anlaşmayla 13 milyar dolarlık bir iş birliğine imza attığına işaret ederek, "Rus petrol şirketi Rosneft, Hindistan'ın Essar Oil şirketinin yüzde 49 hissesini satın aldı. Bu anlaşmanın hayata geçmesiyle Rusya'nın Karadeniz limanlarından Hindistan'daki Vanidar Rafinerisi'ne gidecek ham petrol hacmi artacak. Bu sevkiyat diğer rotaların maliyeti artırması nedeniyle Türk boğazları üzerinden yapılacak." diye konuştu.
Mevcut durumda bile İstanbul Boğazı'ndaki tanker trafiğin tehlike oluşturduğunu vurgulayan Berument, "Rusya'dan Hindistan'a yapılan petrol sevkiyatının artmasıyla bu tehlike daha da büyüyecek. Araştırmamızda Rusya ile Hindistan arasında oluşacak petrol ticaretini farklı senaryolarda inceledik ve bu senaryoların tümünde Kanal İstanbul projesinin gerekliliğini açıkça gördük. Bu nedenle Kanal İstanbul'un zamanlamasının doğru olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
TANKERLER KANAL İSTANBULU TERCİH EDER
Dünyadaki birçok su geçiş hattında tanker trafiği artarken, boğazdaki geçişin son dönemde bir miktar azaldığını kaydeden Berument, tanker sahiplerinin boğazdan geçebilmek için günlerce beklemek zorunda kalabildiğini, geciken teslimatlar nedeniyle de zaman ve para kaybettiklerini söyledi.
Berument, söz konusu durumun boğazlardaki tanker trafiğinde son birkaç yılda bir miktar düşüşe neden olsa da orta ve uzun dönemdeki artışın önüne geçemeyeceğini belirterek, Rusya-Hindistan anlaşmasının bu durumun en büyük göstergesi olduğunu ifade etti.
Yakın gelecekte Rusya'nın Hindistan'a göndereceği petrol tankeri geçişlerinde sayının artması nedeniyle gecikmeler yaşanabileceğini dile getiren Berument, "Rusya'nın Karadeniz'deki Novorossiysk Limanı, bu ülkenin denizler aracılığıyla yapılan toplam petrol ticaretinin yüzde 40'ına yakınını oluşturuyor. Yani en büyük gelir sağladığı kapılardan bir tanesi. Rusya enerjinin müşterilerine ulaşım yollarıyla ilgili mutlaka girişimlerde bulunacaktır. Kanal İstanbul'un bu tür olası problemleri çözme konusunda faydalar sağlayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Berument, Kanal İstanbul'daki geçiş ücretlerinin boğazlardaki geçiş ücretlerinden daha fazla olacağı ve bu nedenle bu yolun atıl kalabileceği eleştirilerine yönelik ise "Bir tankerin 4 gün boyunca boğaz geçişi için bekleyerek para ve zaman kaybetmesi yerine, bu maliyetin daha altında bir ödeme ile kanaldan geçiş yapmak istemesi gayet ekonomik bir tercih olacaktır." ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Hakan Berument danışmanlığında hazırlanan Hindistan'ın büyümesi ve Türk Boğazları Araştırması, Bilkent Üniversitesi öğrencilerinden Berkay Büyükdoğan, Giray Uğurlu ve Burak Coşkun tarafından yürütüldü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.