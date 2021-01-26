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Boğmaca hastalığı nedir? Boğmaca belirtileri, aşısı ne zaman yapılır?

Boğmaca nedir? Sorusu merak ediliyor. Her yaşta görülebilen boğmaca, hızlı gelişen bulaşıcı bir solunum yolu enfeksiyon hastalığıdır. Peki, boğmaca nedir, belirtileri nelerdir? Boğmaca aşısı ne zaman yapılmalıdır? İşte detaylar...

Boğmaca hastalığı nedir? Boğmaca belirtileri, aşısı ne zaman yapılır?

Bir bakterinin (Bordotellapertussis) vücuda yayılarak ilerlemesi sonucu ortaya çıkan bir hastalık olan boğmaca; bulaşıcı olan ve tedavi edilmediği sürece akciğerler başta olmak üzere birçok organa zarar verebilen bir kalıcı hastalıktır. Boğmaca genelde bebeklerde görülen ve tedavi edilmemesi halinde ölümcül sonuçlara neden olabilen bir hastalık türüdür.

Boğmaca bebeklerde ilk aylarda aşı olması ile korunulması sağlanan bir hastalıktır. Aşı olmaması halinde; beyne gitmekte olan oksijen dengesizleşmesi ve teşhis konmada zorluk ölümün kaçınılmaz olması demektir. Annenin karnındayken bebekler bir takım hastalıklardan antikorlarla korunurlar ancak; boğmaca ve suçiçeğine karşı pek savunmasız kalırlar ve zayıf olurlar.

Erken doğan bebeklerde boğmacaya yakalanma riski daha fazladır, bu bebeklerin bağışıklık sistemleri daha dayanıksız ve güçsüzdür. Boğmaca öksürük ile başlayan ve ateşle ilerleyen ve sonrasında boğulurcasına şiddetli öksürük ile devam eder. 15 gün içerisinde kusmanın oluşması nedeniyle de ilerler.

BOĞMACA NASIL BULAŞIR?

Ağız ve burun yoluyla havada dağılan virüsler ile bulaşma olmaktadır. Boğmaca olan bir kişinin yakınında olmak; onun öksürmesi veya hapşırması sayesinde havaya dağılan virüs parçaları ile sirayet etmektedir. Yakın şekilde konuşmak ya da o kişiyle öpüşmek de bu hastalığın bulaşmasını sağlamaktadır.

BOĞMACANIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Nefes alırken hırıltı şeklinde ses çıkması
  • Aşırı koyu balgam olması ve yeme içmeyi zorlaştırması
  • Sürekli ve sık olarak hapşırmalar
  • Ateş yükselmesi
  • Nöbetler halinde ortaya çıkan öksürük
  • Mide bulantısı ve kusma yaşama

BOĞMACA AŞISI NE ZAMAN YAPILMALI?

Çocuklarda hasatlığın seyri daha hızlı gelişmektedir; yetişkinlere göre daha zayıf bir bağışıklık sistemine sahip olmaları buna etken olmaktadır. Boğmaca aşısı sayesinde önemle alınması gereklidir. İlk aşı 2. Ayda yapılır. Diğer aşılarda bir ay ara verilerek; 2 ve 3 olarak devam edilir. 4. Aşı ise; 16 ile 24 aylıkken tamamlanır. 6 yaş altında bulunan çocuklara kesinlikle bu aşı yaptırılması sağlanmalıdır. 10 yıl süreli koruma sağlayan aşı oldukça önemlidir.

BOĞMACA TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Boğmaca aşısı; aşı alerjisi olanlar için sorun yaratabilir. Bu durumda başka alternatifler uygulanması ile tedavi sağlanmaktadır. Genelde antibiyotik kullanılması tedavi süresince ene önemli tedavi yöntemidir. 6 aylıktan küçük bebekler hastanede gözetim altında tedavi altına alınırlar. Bebeklerde oluşabilecek nefes zorluğu, morarma ve beslenmede zorluk nedeniyle hastane ortamı şarttır. Ölüm nedeni yaratması açısından hekim tarafından kontrollü bir şekilde tedavi edilmesi sağlanması daha sağlıklı bir önlem olacaktır.

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