Bolu Dağı ulaşıma açıldı

Karayolları ekiplerinin, dünden bu yana yağışın etkili olduğu Bolu Dağından geçen kara yolundaki kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Polis ekipleri, geçidin rampa kısımlarında meydana gelen kazalar ve bazı araçların yolda kalması nedeniyle kara yolunu çift yönlü ulaşıma kapattı.

Bolu yönünden gelen araçlar Abant Kavşağından Anadolu Otoyolunun İstanbul istikametine yönlendirildi. Kara yolunun Bolu Dağı Ankara yönü ise Düzcenin Kaynaşlı ilçesinden itibaren dubalarla çevrildi.

4 SAATTEN FAZLA YAPILAN ÇALIŞMANIN ARDINDAN AÇILDI Ekiplerin 4 saatten fazla süreyle çalışma yürüttüğü güzergah, yeniden araç trafiğine açıldı. REKLAM Bu arada bölgede rampaları çıkamayan ağır tonajlı bazı araçların kısa süreliğine yolda kaldıkları görüldü. Aralıklarla kar yağışının sürdüğü Bolu Dağı kesiminde yer yer sis de etkili oluyor. Öte yandan Anadolu Otoyolunun Düzce kesimi Yeşilyayla mevkisinde kısa süreliğine dolu yağdı.