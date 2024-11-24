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        Haberler Gündem Güncel Bolu Dağı ulaşıma açıldı | Son dakika haberleri

        Bolu Dağı ulaşıma açıldı

        Son dakika haberlerine göre; yoğun kar yağışı ve kazalar nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan Bolu Dağı geçişinde, ulaşım sağlanmaya başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 18:39 Güncelleme: 24.11.2024 - 18:39
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        Bolu Dağı ulaşıma açıldı
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        Karayolları ekiplerinin, dünden bu yana yağışın etkili olduğu Bolu Dağından geçen kara yolundaki kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

        Polis ekipleri, geçidin rampa kısımlarında meydana gelen kazalar ve bazı araçların yolda kalması nedeniyle kara yolunu çift yönlü ulaşıma kapattı.

        Bolu yönünden gelen araçlar Abant Kavşağından Anadolu Otoyolunun İstanbul istikametine yönlendirildi. Kara yolunun Bolu Dağı Ankara yönü ise Düzcenin Kaynaşlı ilçesinden itibaren dubalarla çevrildi.

        4 SAATTEN FAZLA YAPILAN ÇALIŞMANIN ARDINDAN AÇILDI

        Ekiplerin 4 saatten fazla süreyle çalışma yürüttüğü güzergah, yeniden araç trafiğine açıldı.

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        Bu arada bölgede rampaları çıkamayan ağır tonajlı bazı araçların kısa süreliğine yolda kaldıkları görüldü.

        Aralıklarla kar yağışının sürdüğü Bolu Dağı kesiminde yer yer sis de etkili oluyor.

        Öte yandan Anadolu Otoyolunun Düzce kesimi Yeşilyayla mevkisinde kısa süreliğine dolu yağdı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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