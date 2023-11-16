Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı düştü
TÜRKİYE'ninönemlikış turizm noktalarından biri olan 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'ne, mevsimin ilk karı yağdı.
TÜRKİYE'ninönemlikış turizm noktalarından biri olan 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'ne, mevsimin ilk karı yağdı.
Hava sıcaklığının düşmesi ile kentin yüksek kesimlerindeki yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde de hava sıcaklığı, sıfır derecenin altına düştü. Burada etkili olan yağmur, kara dönüştü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldüğü Kartalkaya'da, kayak pistleri ve yeşil alanlar karla kaplandı.
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