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        Kamp merkezi Bolu'daki tesisler, futbol takımlarını ağırlıyor

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Yüzde 65'inin ormanlarla kaplı olması dolayısıyla "oksijen deposu" olarak anılan, büyük şehirlere ulaşım kolaylığıyla da avantajlı konuma sahip Bolu, yaz sezonunda yerli ve yabancı futbol takımları tarafından tercih edilen kamp merkezleri arasında yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 11:33 Güncelleme: 27.06.2024 - 11:33
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        Kamp merkezi Bolu'daki tesisler, futbol takımlarını ağırlıyor
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        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Yüzde 65'inin ormanlarla kaplı olması dolayısıyla "oksijen deposu" olarak anılan, büyük şehirlere ulaşım kolaylığıyla da avantajlı konuma sahip Bolu, yaz sezonunda yerli ve yabancı futbol takımları tarafından tercih edilen kamp merkezleri arasında yer alıyor.

        Kent merkezi, Bolu Dağı, Abant Gölü Milli Parkı yolu, Karacasu beldesi ve Gerede ilçesinde hazırlıklarını tamamlayan toplam 19 tesis, liglerin bitiminde verilen ara sonrası yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamplara giren takımları ağırlıyor.

        Süper Lig, 1, 2 ve ve 3. liglerdeki ekiplerden rezervasyonlarını yapan, bazı takımların da görüşmelerini sürdürdüğü tesislerde; Rusya, Makedonya, Romanya ve Kosova gibi ülkelerden ekipler kampa girdi. Süper Lig ile 1. Lig takımları da temmuz ayı itibarıyla çalışmalarına başlayacak.

        - Vali Kılıç: "Tesisleşme anlamında ilimiz her geçen gün daha da iyiye gidiyor"

        Abant yolu üzerindeki tesiste kampa giren takımları ziyaret eden Bolu Valisi Erkan Kılıç, AA muhabirine, "tabiatın kalbi" Bolu'nun rakımının yüksek, havasının temiz, doğasının her türlü özelliklerini barındıran yapıda olduğunu anlattı.

        Kılıç, büyük şehirlerden ulaşımı kolay sağlanan şehrin, takımların en iyi şekilde kamp yapabileceği imkanları bünyesinde barındıran bir merkez olduğunu söyledi.

        Dünyanın birçok yerinden kente takımların geldiğini aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

        "Romanya ve Rusya'dan gelen takımlar hazırlık maçları yapıyor. Bu sezon da kalabalık kafileler geldi, rezervasyon yaptırdı. Bolu'da şu an kamp yapan 30 futbol kulübü var. Bunların arasındaki Azerbaycan ve Kosava'nın Süper Lig takımları ilimizi tercih ediyor. Geçen yıl 100'ün üzerinde kulüp Bolu'muzda kamp yaptı. Bu sene daha fazla artacağını düşünüyoruz. Tesisleşme anlamında da ilimiz her geçen gün daha da iyiye gidiyor."

        - Halit Ergül: "Yatak kapasitesini 20 binlere çıkarmamız lazım"

        Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül ise bu yıl 200'ün üzerinde takımı ağırlamayı beklediklerini dile getirdi.

        Ergül, her yıl Bolu'ya olan ilginin arttığına değinerek, "Başka bölgeler sıcak hava nedeniyle yanarken, Türkiye'nin birçok yerine göre Bolu daha serin. Futbolcular bizim bölgeyi çok tercih ediyor. Günden güne de ilginin artacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

        Bazı otellerin dolduğunu belirten Ergül, yabancı takımların bir kısmının kampa girdiğini, diğerlerinin ise otellerde yerlerini ayırttığını kaydetti.

        Ergül, kentteki tesisleşme oranının artması gerektiğini vurgulayarak, "Tesis ve yeni sahalar olmalı. Ne kadar çok tesis ve saha olursa gelecek takım da o kadar çok olacaktır. Bolu'nun yatak kapasitesi 10 bin civarında. Bu sayıyı 15 ya da 20 binlere çıkarmamız lazım." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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