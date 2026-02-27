Canlı
        Bolu Haberleri

        Bolu'da "MARKA" ve "SOGEP" destekli 17,7 milyon liralık 6 projenin sözleşmesi imzalandı

        Bolu'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından uygulanan "Anadoludakiler Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı" kapsamında hayata geçirilecek 6 projenin sözleşmesi imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 16:29
        Bolu'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından uygulanan "Anadoludakiler Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı" kapsamında hayata geçirilecek 6 projenin sözleşmesi imzalandı.

        Valilikte düzenlenen protokol töreninde, 17 milyon 745 bin 339 lira hibe desteği almaya hak kazanan 6 projenin detayları hakkında bilgi verildi.

        Bolu Ziraat Odası, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, Göynük Köylere Hizmet Götürme Birliği, Göynük Ziraat Odası, Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Mengen Belediyesi tarafından hazırlanan projelerin istihdama ve ekonomiye sağlayacağı katkılar anlatıldı.

        Daha sonra MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ile proje yetkilileri tarafından hibe protokolleri imzalandı.

        Törende konuşan Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, projelerin Bolu'nun kalkınmasına ve ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

        Aydın, projelerin hazırlanmasında ve onaylanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ise hibe alan 6 projeyle ilgili bilgiler paylaştı.

        Çöpoğlu, 2026 yılında da desteklerin devam edeceğini belirterek, kırsal kalkınmaya, tarıma ve kırsal turizme destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

        Törene, Göynük Kaymakamı Talha Battal, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan, İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Ar, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakkı Fidan, Bolu Ziraat Odası Başkanı Turan Cebeci ve Göynük Ziraat Odası Başkanı İdris Armağan ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

