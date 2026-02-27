Canlı
        Bolu Haberleri

        Bolu'dan kısa kısa

        Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ramazan ayında Bolu'da 17 bin 400 kişiyi iftar sofralarında buluşturacak.

        Giriş: 27.02.2026 - 13:13
        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce "Asırları Aşan Hayır Bu Sofrada" sloganıyla Bolu'da vatandaşlar için iftar sofraları kuruluyor.

        Her gün Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin mutfaklarında hazırlanan 600 kişilik yemek Bolu Meslek Yüksek Okulu yemekhanesinde vatandaşlara ikram ediliyor.

        İftarlıkların masada hazır olduğu, sıra beklemenin olmadığı iftarda, din görevlilerince Kur'an-ı Kerim okunuyor.

        Ezanın ardından yapılan duayla oruçlar açılıyor, vatandaşlar hep bir arada iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

        - AFAD'dan öğrencilere afet eğitimi

        AFAD Bolu İl Müdürlüğünün 2026 yılı eğitim faaliyetleri kapsamında Gerede ilçesinde lise öğrencilerine afet eğitimi verildi.

        AFAD yetkililerince Gerede Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitimde, okul afet farkındalık eğitimi, deprem anı, ikaz alarm konularında bilgiler verildi.

        Eğitimin sonunda ise okulda tahliye tatbikatı yapıldı.

        - Gerede'de ORKÖY kredi çekimi yapıldı

        Gerede Orman İşletme Müdürlüğü tarafından orman köylülerinin desteklenmesi kapsamında Orman Genel Müdürlüğünce verilen ORKÖY destek kredileri hakkında köy muhtarlarıyla bilgilendirme toplantısı ve kura çekimi yapıldı.

        2026 yılı ORKÖY kredileri hakkında başvuruda bulunan 43 köy muhtarının katıldığı toplantıda traktör, tambur, kabuk soyma makinesi, katı yakıt kat kaloriferi, süt sığırcılığı, süt koyunculuğu ve dış cephe mantolama kredilerinin dağıtımı yapılacak köylerin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

        Toplantı, söz konusu kredilerin kullanımıyla ilgili bilgilendirme ve köy muhtarlarının taleplerinin dinlenmesinin ardından sona erdi.

        - Göynük'te "Ramazan Alay Yürüyüşü" yapıldı

        Göynük İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen "Ramazan Alayı Yürüyüşü" öğrenci ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

        Hamamönü Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Akşemseddin Hazretleri Türbesi'nin de yer aldığı Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde sona erdi.

        Yürüyüşe, Bolu Müftülüğü tarafından oluşturulan ve Nasrettin Hoca, Hacivat ve Karagöz ile Tövbekar Bekir karakterlerinin yer aldığı tiyatro ekibi de katıldı.


        Yürüyüşün ardından gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklara yönelik ikramlar ve hediyeler dağıtıldı. Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.



